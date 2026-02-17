Canlı
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Sanatçı Oğuz Aksaç Erciş'te konser verdi

        Türk Halk Müziği Sanatçısı Oğuz Aksaç, Van'ın Erciş ilçesinde konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 12:18 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:18
        Selvihan Kadın Girişimi İşletme Kooperatifince Atakan Çelik Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde müzikseverlerle buluşan Aksaç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Konseri izleyen Kaymakamı Murat Karaloğlu, kültür ve sanat etkinliklerinin toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu söyledi.

        İlçede bu tür organizasyonların devam edeceğini belirten Karaloğlu, kooperatif üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.


        Konsere Ağrı'nın Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

