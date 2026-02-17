Sanatçı Oğuz Aksaç Erciş'te konser verdi

Türk Halk Müziği Sanatçısı Oğuz Aksaç, Van'ın Erciş ilçesinde konser verdi.



Selvihan Kadın Girişimi İşletme Kooperatifince Atakan Çelik Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde müzikseverlerle buluşan Aksaç, sevilen şarkılarını seslendirdi.



Konseri izleyen Kaymakamı Murat Karaloğlu, kültür ve sanat etkinliklerinin toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu söyledi.



İlçede bu tür organizasyonların devam edeceğini belirten Karaloğlu, kooperatif üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.





Konsere Ağrı'nın Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

