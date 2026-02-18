Canlı
        Van Haberleri

        Van'da "okur-yazar buluşmaları" devam ediyor

        Van Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından "okur-yazar buluşmaları" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:44 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:44
        Van'da "okur-yazar buluşmaları" devam ediyor
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Koç İlköğretim Okulu Konferans Salonu'ndaki programda Yazar Salih Zengin, okuyucuları ile buluştu.

        Söyleşide yazarlık serüvenini anlatan Zengin, kitapların bireysel gelişimdeki rolüne ve okuma alışkanlığının önemine dikkati çekti.

        Öğrenciler de merak ettikleri konularda Zengin'e sorular yöneltti.


        Etkinlik, imza programı ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

