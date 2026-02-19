Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Van'ın Edremit ilçesinde gümrük kaçağı 531 litre akaryakıt ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:25 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kaçak akaryakıt ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Edremit ilçesinde gümrük kaçağı 531 litre akaryakıt ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamette ve eklentilerinde arama yapıldı.

        Aramada, 531 litre motorin, 20 litrelik 113 bidon, 10 litrelik 36 bidon, 20 litrelik 30 bidon, yakıt pompası, 3 elektrikli hidrofor, 2 metal huni ele geçirildi.


        ​​​​​​​Şüpheli R.A hakında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm

        Benzer Haberler

        Van'da kar nedeniyle kapanan 67 yerleşim yerinin yolu açılıyor
        Van'da kar nedeniyle kapanan 67 yerleşim yerinin yolu açılıyor
        Van'da 1280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Van'da 1280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        Van'da 531 litre kaçak motorin ele geçirildi
        Van'da 531 litre kaçak motorin ele geçirildi
        Van'da kaçak sigara operasyonu
        Van'da kaçak sigara operasyonu
        Van'da benzinli araçlara ek menzil sağlayan çevre dostu yakıt katkı maddesi...
        Van'da benzinli araçlara ek menzil sağlayan çevre dostu yakıt katkı maddesi...