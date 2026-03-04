Canlı
        Van Haberleri

        Üniversiteli genç, devlet desteğiyle başladığı hayvancılıkta söz sahibi olmak istiyor

        YILMAZ KAZANDİOĞLU - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Malik Kadir Yönten, devletten aldığı işletme ve hayvan desteğiyle başladığı küçükbaş hayvancılıkta söz sahibi olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:33
        Geniş meralara ve verimli yaylalara sahip Van'da, küçükbaş hayvan varlığının artırılması ve insanların yeniden hayvancılığa yönlendirilmesine yönelik çalışma sürüyor.

        Küçükbaş hayvan sayısının artırılması amacıyla Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanlıklarının desteği ve Ziraat Bankası işbirliğiyle başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi, hayvancılık yapmak isteyenler için "can suyu" oldu.

        Yeniden hayvancılığa dönmek isteyenlerin yanı sıra hayvanlarının sayısını artırmak isteyen üreticilerin yararlandığı proje kapsamında 2020'den bu yana yaklaşık 260 bin küçükbaş hayvan desteği sağlandı.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Malik Kadir Yönten de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle Ayanıs Mahallesi'nde 1250 koyun kapasiteli işletme kurdu.

        "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında 200 koyun desteği alan Yönten, bir yılda küçükbaş hayvan varlığını 400'e çıkardı.

        Ağabeyi ile 300 koyun daha satın alarak 700 küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Yönten, hayvan sayısını daha çok artırarak hayvancılıkta söz sahibi olmak istiyor.

        - "Daha büyük hedeflerimiz var"

        Yönten, AA muhabirine, devletin sunduğu kırsal kalkınma projelerinden faydalanarak hayvancılığa başladığını söyledi.

        Hayvancılığı geliştirmek istediğini belirten Yönten, şunları kaydetti:

        "Devlet desteğiyle aldığım 200 koyunumuz doğum yaptı, 200 de kuzu elde ettik ve hayvanlarımız 400'e çıktı. Kendi koyunlarımızla beraber 700 koyun ve kuzu beslemekteyiz. Van geniş meralarıyla Türkiye'de hayvansal üretimlerde iyi bir konumda. Biz de kendi topraklarımızda, köyümüzde hayvancılığa destek sağlamaktayız. Kendi işimizi açtığımız için mutluyuz, gururluyuz. Daha büyük hedeflerimiz var. Allah'ın izni, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin desteğiyle işletmemizi daha da büyütüp daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz."

        Devletin desteğiyle dört dörtlük bir tesis kurduklarını ifade eden Yönten, "Proje destekleri çok iyi. Tesisimizi kurduğumuzda bir kısmını devletimiz destekledi. Bir kısmını da bizler sağladık. Çok şükür tezgahımızı kazasız belasız açtık. Halkımıza, milletimize, devletimize hizmet etmekten onurluyuz, gururluyuz ve mutluyuz." diye konuştu.

