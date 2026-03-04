Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da kurulan Düve Yetiştirme Merkezi büyükbaş hayvancılığı katkı sunacak

        EMRE ILIKAN - Van'da hayvancılığın geliştirilmesi ve büyükbaş hayvan varlığının artırılması amacıyla inşa edilen "Düve Yetiştirme Merkezi"nde yetiştirilen hayvanların 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli olarak kentteki ve çevre illerdeki besicilere dağıtılması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 12:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kurulan Düve Yetiştirme Merkezi büyükbaş hayvancılığı katkı sunacak

        EMRE ILIKAN - Van'da hayvancılığın geliştirilmesi ve büyükbaş hayvan varlığının artırılması amacıyla inşa edilen "Düve Yetiştirme Merkezi"nde yetiştirilen hayvanların 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli olarak kentteki ve çevre illerdeki besicilere dağıtılması planlanıyor.

        Van-Erciş kara yolundaki 10 bin dönümlük alanda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği işbirliğiyle "Düve Yetiştirme Merkezi" kuruldu.

        Büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve etçi ırk damızlık sığır sayısının artırılması amacıyla hizmete alınan merkeze, 2 bin 200 büyükbaş hayvan getirildi.

        Bir kısmı gebe olan bir kısmına da suni tohumlama yapılan büyükbaş hayvanların, "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek" projesi kapsamında başvurusu kabul edilen besicilere 15'erli gruplar halinde 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli olarak dağıtılması hedefleniyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine, Van'ın Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığıyla ilk sırada yer aldığını söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen projelerle kentte hayvancılığın daha da gelişeceğini ifade eden Şişman, şöyle konuştu:

        "Kentte yaklaşık 3 milyon 500 bin küçükbaş, 155 bin büyükbaş hayvan bulunuyor. İlimiz, 12 milyon 400 bin dekar mera varlığıyla küçükbaş hayvancılık için son derece elverişli bir yapıya sahiptir. Bakanlığımız ve Valiliğimiz koordinesinde birçok proje yürütülüyor. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var' projesi kapsamında 2 bin 640 çiftçiye 260 binin üzerinde küçükbaş hayvan verdik. Bu proje, hem hayvan varlığının artırılmasına hem de daha sağlıklı ve kontrollü üretim yapılmasına katkı sunacaktır. Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında ise 178 çiftçi belirlendi. Her birine 3 aylık gebe 15 dişi hayvan teslim edeceğiz. Merkezimizde bulunan 2 bin 200 hayvanı da bu kapsamda hak sahibi besicilerimize dağıtacağız. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi'ne de vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Hayvancılık yapmaya uygun şartlara sahip tüm üreticileri, devlet desteklerinden faydalanmaya davet ediyorum."

        - "Gebeliği 3 ayı geçen hayvanları dağıtacağız"

        Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sabri Yılmaz ise devlet desteğiyle kurduğu merkez sayesinde Van ve çevre illerdeki çiftçilerin damızlık gebe düve ihtiyacını karşılayacaklarını belirtti.

        Merkezin kurulmasının kent için önemli bir yatırım olduğunu dile getiren Yılmaz, "Şu an 20 personelimiz çalışıyor. 2 bin 200 büyükbaş hayvanın bakımıyla yakından ilgileniyoruz. Hayvanlarımızın bir kısmı gebe, bir kısmına da suni tohumlama yapıldı. Gebeliği 3 ayı geçen hayvanları üreticilere 15'erli gruplar halinde dağıtacağız. Proje kapsamında düveleri 2 yıl ödemesiz, 7 yıl vadeli olarak üreticilere vermeyi planlıyoruz." dedi.

        - "İlimizi tüketen değil, üreten bir şehir konumuna getirmek istiyoruz

        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da merkezin büyükbaş hayvan varlığının artırılması amacıyla kurulan bir üretim ve kuluçka tesisi olduğunu ifade etti.

        Van'ın Türkiye'deki küçükbaş hayvan varlığının önemli bir kısmına sahip olduğuna dikkati çeken Türkmenoğlu, şunları kaydetti.

        "Merkezde şu an 2 bin 200 büyükbaş hayvan bulunuyor. Buradaki hayvan sayısını artırmayı hedefliyoruz. İlimizde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvancılığı geliştirmek için önemli adımlar atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi de bölgemizde büyük heyecan oluşturdu. Gittiğimiz yerlerde üreticilerimiz bu desteklerden dolayı teşekkür ediyor. Son bir yıl içinde ilimizde 2 bin 640 çiftçiye 260 binin üzerinde küçükbaş hayvan dağıttık. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, meslek odalarımız ve sektör temsilcilerimizle koordineli bir çalışma yürütüyoruz. İlimizi tüketen değil, üreten bir şehir konumuna getirmek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Canavar anne hakkında karar!
        Canavar anne hakkında karar!
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!

        Benzer Haberler

        Van'da karla gelen güzellik: Yerleşim yerleri beyaz gelinliğini giydi
        Van'da karla gelen güzellik: Yerleşim yerleri beyaz gelinliğini giydi
        Üniversiteli genç, devlet desteğiyle başladığı hayvancılıkta söz sahibi olm...
        Üniversiteli genç, devlet desteğiyle başladığı hayvancılıkta söz sahibi olm...
        Van'da üniversite öğrencileri afetlere karşı bilgilendiriliyor
        Van'da üniversite öğrencileri afetlere karşı bilgilendiriliyor
        Van, Muş ve Bitlis'te karla mücadele sürüyor
        Van, Muş ve Bitlis'te karla mücadele sürüyor
        Van'da tarih ile dolunayın buluşması görsel şölen sundu
        Van'da tarih ile dolunayın buluşması görsel şölen sundu
        Bahçesaray'da 37 haftalık gebe helikopter ambulansla Van'a sevk edildi
        Bahçesaray'da 37 haftalık gebe helikopter ambulansla Van'a sevk edildi