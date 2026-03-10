Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van, Bitlis ve Muş'ta 83 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 83 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van, Bitlis ve Muş'ta 83 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 83 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 27 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Muş

        Muş'ta kardan dolayı 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, kar ve tipi nedeniyle Bostankent grup köy yolunda ve Hasköy-Mutki yolunda mahsur kalan iki araçtaki kişileri kurtardı.

        - Bitlis

        Bitlis'te kar yağışından dolayı 31 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıkların meydana geldiğini belirtti.

        Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin kapalı köy yollarını açmaya çalıştığını ifade etti.

        Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda genişletme çalışması yaptı.

        Adilcevaz ilçesinde karla mücadele ekipleri, Türkiye’nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden biri olan ve ulaşımın sağlanamadığı Kışkılı Mahallesi yolunu zorlu çalışmanın ardından ulaşıma açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        X, bir yılda 800 milyon hesabı askıya aldı
        X, bir yılda 800 milyon hesabı askıya aldı
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        İnşaat maliyetinde zam etkisi
        İnşaat maliyetinde zam etkisi
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi

        Benzer Haberler

        Van'da "Arami Dili ve Yazı Sistemi Konferansı" düzenlendi
        Van'da "Arami Dili ve Yazı Sistemi Konferansı" düzenlendi
        APP plaka değişiminde süre uzatıldı yoğunluk azalmadı Plaka atölyeleri kili...
        APP plaka değişiminde süre uzatıldı yoğunluk azalmadı Plaka atölyeleri kili...
        Özalp'te kitap okuma sınavında dereceye girenlere ödülleri verildi
        Özalp'te kitap okuma sınavında dereceye girenlere ödülleri verildi
        Van Kedi Villası'nın, yeni üyeleri için hazırlıklar başladı
        Van Kedi Villası'nın, yeni üyeleri için hazırlıklar başladı
        İHAKUT Havacılık Spor Kulübü'nden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ziyaret
        İHAKUT Havacılık Spor Kulübü'nden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ziyaret
        Van'da ev yangını
        Van'da ev yangını