        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig


        Stat:VanAtatürk

        Hakemler: Melih Aldemir, Haydar Avcı, Oğuzhan Kocaçoban

        İmaj Altyapı Vanspor FK: Alperen Uysal, Medeni Bingöl (Dk.77 Erdi Dikmen), Jevsenak (Dk.77 Ensar Çavuşoğlu), Sabahattin Destici, Batuhan İşçiler, Alper Emre Demirkol, Traore (Dk.46 Anıl Yıldırım), Emir Bars (Dk.66 Güvenç Usta), Jefferson, Hostikka, Cedric

        Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak, Kayra Saygan (Dk.77 Doğuhan Dübüş), Toprak Bayar, Seyfi Efe Irga (Dk. 89 Çağlar Çelenk), Kürşat Türkeş Küçük, Ahmet Polat, Gökdeniz Tunç (Dk.89 Arda Özkanbaş),

        Goller: Dk. 57 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor)

        Sarı kartlar: Dk. 45 Batuhan İşçiler (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 60 Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)




        VAN

