        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Çaldıran'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Van'ın Çaldıran ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 14:59
        Çaldıran Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sundu ve İstiklal Marşı temalı oratoryo sergiledi.

        Programa Kaymakam Süleyman Bakan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Parmaksız, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Muhammet Nurettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

