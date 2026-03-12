Canlı
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Van Valisi Balcı'yı ziyaret etti

        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Van Valisi Ozan Balcı'yı ziyaret etti.

        Giriş: 12.03.2026 - 17:10
        Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tokel'in, beraberindeki 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ ve 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik ile Vali Balcı'yı makamında ziyaret ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

