Erciş'te istinat duvarının yıkılması sonucu park halindeki otomobilde hasar oluştu

Van'ın Erciş ilçesinde istinat duvarının yıkılması sonucu park halindeki araçta hasar meydana geldi. Vanyolu Mahallesi Örnek Sokak'taki istinat duvarı, yağışın ardından yıkıldı. İhbar üzerine mahalleye polis ekipleri sevk edildi. İstinat duvarından düşen taşlar, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.

