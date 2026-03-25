        Van'da eğitim desteğiyle 88 bebek yeniden anne sütüyle buluştu

        EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde anne sütünün teşvik edilmesi amacıyla yürütülen eğitim faaliyetleri sayesinde geçen yıldan bu yana anne sütünü reddeden ve mamayla beslenen 88 bebeğin yeniden anne sütü alması sağlandı.

        Giriş: 25.03.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Anne sütünü teşvik eden ve emzirme eğitimi veren uygulamalarıyla "Bebek Dostu Hastane" ünvanına sahip merkezde 3 yıl önce açılan Emzirme Destek Polikliniği'nde annelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.

        Van ve çevre illerden gelen hamileler ve yeni doğum yapan kadınların yararlandığı poliklinikte görev yapan 2 hemşire, çocukları anne sütü ememeyen, reddeden annelere yardımcı oluyor.

        Yüz yüze görüşmelerle anne sütünün önemini anlatan, doğru emzirme yöntemlerini gösteren hemşireler, bebeklerin boy ve kilo ölçümlerini, bebeklerin gelişimlerine ilişkin verileri Sağlık Bakanlığı sistemine kaydediyor.

        Günde yaklaşık 20 anneye hizmet verilen poliklinikte, geçen yıldan bu yana yürütülen çalışmalarla 1790 anneye emzirme desteği verildi, sadece mamayla beslenen 88 bebeğin yeniden anne sütüne dönmesine öncülük edildi.

        - "Dünyanın en kıymetli besini anne sütüdür"

        Van YYÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer, AA muhabirine, bölgenin doğum oranı açısından Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

        2005'ten bu yana "Bebek Dostu Hastane" olduklarını ifade eden Tuncer, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl hastanemizde 1750 doğum gerçekleşti. Bunların yaklaşık 400'ü prematüre bebekti. Yaklaşık 750 bebeğin yatışını yaparak tedavilerini takip ettik. Emzirme Destek Polikliniğimiz 3 yıldır annelerimize destek veriyor. Taburcu ettiğimiz tüm bebekleri destek amacıyla polikliniğimize yönlendiriyoruz. Burada görevli hemşirelerimiz annelere anne sütü ve emzirme konusunda eğitim veriyor. Annelerimize sütü nasıl verecekleri, bebeğin kilosunu nasıl takip edecekleri ve karşılaşabilecekleri durumlarda ne yapmaları gerektiği anlatılıyor. Bir problem çıktığında ise oluşturduğumuz danışma hattı sayesinde anneler hemşirelerimizle iletişime geçebiliyor ve telefon üzerinden de destek alabiliyorlar."

        Anne sütünün bebekler için en değerli besin olduğunu vurgulayan Tuncer, "Dünyanın en kıymetli besini anne sütüdür. Bu kadar değerli bir besin, en kolay ve en ekonomik şekilde anne tarafından bebeğe sunulmaktadır. İçeriğindeki maddeler eşsizdir. Hiçbir mama, ek besin ya da yapay gıda anne sütünün yerini tutamaz. Bebek anne sütü aldığında bağırsak mikrobiyotası faydalı bakteriler tarafından oluşturulur. Bu da ilerleyen dönemlerde astım, bağırsak enfeksiyonları, atopik hastalıklar, diyabet ve obezite gibi birçok hastalığa karşı korunma oranını artırır." diye konuştu.

        - "En büyük hedefimiz, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamaktır"

        Poliklinikte görevli hemşirelerden Arzu Adanaş ise hem annelere destek olduklarını hem de staj yapan öğrencilere emzirme danışmanlığı ve anne sütünün önemi konusunda eğitim verdiklerini belirtti.

        Amaçlarının sadece anneleri bilgilendirmek olmadığını, aynı zamanda bu alanda eğitim gören öğrencilerin bilinçli yetişmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Adanaş, "Polikliniğimizde anne sütünün önemi konusunda toplumsal farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıldan bugüne kadar 1790 anneye emzirme eğitimi verdik. Eğitimlerimiz sayesinde anne sütünü reddedip tamamen mamayla beslenen 88 bebeğin yeniden anne sütü almasını sağladık. Eğer bu bebeklerin anne sütüyle beslenmesi sağlanmasaydı, büyüme ve gelişimleri olumsuz etkilenebilirdi." dedi.

        Hemşire Pervin Hakan ise annelere emzirme düzeni, etkin emzirme, doğru emzirme pozisyonları ve süt artırma yöntemleri konusunda uygulamalı eğitimler verdiklerini anlattı.

        Annelerle bebekleri üzerinden birebir çalışarak doğru emzirme tekniklerini gösterdiklerini dile getiren Hakan, şöyle konuştu:

        "Her bir anneye ortalama 30 dakika birebir eğitim vererek süreci detaylı şekilde anlatıyoruz. Aileler, önerdiğimiz yöntemleri uygulayarak bebeklerinin alması gereken kiloya ulaştığını gördüklerinde büyük mutluluk yaşıyor. Bu da bizi çok sevindiriyor ve yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Polikliniğimize başvuran bebeklerimizi durumlarına göre günlük, haftalık ve aylık olarak takip ediyoruz. Boy ve kilo ölçümlerini yaparak gelişimlerini yakından izliyoruz. Polikliniğimize gelemeyen annelerimiz telefonla bize ulaşıp bebeklerinin durumu hakkında bilgi alabiliyor. Bu şekilde emzirme düzeni ve gelişim takibi konusunda onlara destek olmaya devam ediyoruz. En büyük hedefimiz, anne sütünün önemini anlatmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

