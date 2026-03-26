Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.



Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.



Yıllardır eylemlerini sürdüren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.



Eyleme katılan Nazlı Sancar, basın mensuplarına, kızı için eylem yapmaya devam edeceğini söyledi.



Evlat mücadelesi verdiklerini belirten Sancar, şunları kaydetti:



"Son nefesimize kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz. Doğurduğumuz evlatlarımızı istiyoruz, başka bir şey istemedik. Davamızdan geri adım atmayacağız. Bu kapıdan ayrılmayacağız. Bu kapıdan giden çocuklarımızın tekrar bu kapıdan geri gelmesini istiyoruz. Çocuklarımızın teslim olmalarını istiyorum. Bu mücadeleyi sadece kızım için değil, giden tüm çocuklar için sürdürüyoruz. Benim canım yandı, ciğerimi söküp götürdüler. Yıllardır göz yaşı döküyorum ama başka anneler göz yaşı dökmesin."

