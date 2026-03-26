Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 13:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

        Yıllardır eylemlerini sürdüren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Eyleme katılan Nazlı Sancar, basın mensuplarına, kızı için eylem yapmaya devam edeceğini söyledi.

        Evlat mücadelesi verdiklerini belirten Sancar, şunları kaydetti:

        "Son nefesimize kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz. Doğurduğumuz evlatlarımızı istiyoruz, başka bir şey istemedik. Davamızdan geri adım atmayacağız. Bu kapıdan ayrılmayacağız. Bu kapıdan giden çocuklarımızın tekrar bu kapıdan geri gelmesini istiyoruz. Çocuklarımızın teslim olmalarını istiyorum. Bu mücadeleyi sadece kızım için değil, giden tüm çocuklar için sürdürüyoruz. Benim canım yandı, ciğerimi söküp götürdüler. Yıllardır göz yaşı döküyorum ama başka anneler göz yaşı dökmesin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
