Van’da cinayet: 2 ölü

Van’da kimliği belirsiz bir kişi, markette alışveriş yapan biri kadın 2 kişiyi silahla öldürdü.
Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde İskele Caddesi üzerindeki bir manavda meydana geldi. Manavda alışveriş yapan biri kadın 2 kişi, silahlı bir şahsın saldırısına uğradı. Saldırıda 2 kişi de hayatını kaybederken, olayın zanlısı ise kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
VAN
29 Eylül 2019 Pazar
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