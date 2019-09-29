Van’da cinayet: 2 ölü

Van’da kimliği belirsiz bir kişi, markette alışveriş yapan biri kadın 2 kişiyi silahla öldürdü.

Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde İskele Caddesi üzerindeki bir manavda meydana geldi. Manavda alışveriş yapan biri kadın 2 kişi, silahlı bir şahsın saldırısına uğradı. Saldırıda 2 kişi de hayatını kaybederken, olayın zanlısı ise kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

VAN 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:32

GÜNEŞ 05:53

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 18:01

YATSI 19:17

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