UCİM heyetinden Cahit Eldemir’e ziyaret

Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Van Temsilcisi ve beraberindekiler, Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'i ziyaret etti.

Çocuk istismarını önlemeye yönelik yapılabilecek çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunularak ortak yapılabilecek çeşitli faaliyetlerin görüşüldüğü ziyaretle ilgili konuşan İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, "Çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda gerçekleştirilen bütün faaliyetlerin çocukların birçok yönden gelişimlerine katkı sağladığı gibi birçok riskten de korumasından dolayı çocuk istismarını önlemeye dönük çalışmalarıyla takdir toplayan UCİM ile benzer çalışmaların işbirliği çerçevesinde yapılması gerçekleştirilecek, hizmetlerin etkinliğini de arttıracaktır" dedi.

VAN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:47

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