AK Parti’li Kartal’dan yeni yıl mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İrfan Kartal, yayımladığı mesajda, “Her yeni başlangıç gibi 2020 yılında, dünyada ve ülkemizde siyasi, sosyal ve ekonomik belirsizliklerin meydana getirdiği risklerin ortadan kalkmasını, her alanda iyileşmelerin artarak devam etmesini temenni ediyorum. İçimizde ve yakın çevremizde milli bekamızı tehdit eden terörist yapılanmalara karşı aldığımız tedbirlerin ve attığımız kararlı adımların hayırlı neticelerini bu yıl içinde daha fazla görmeyi ümit ediyorum. İnşallah bu yıl, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' hedefimizden bizi uzaklaştırmak isteyen terör şebekelerinin enerji ve heveslerinin kırıldığı bir yıl olacaktır. Aziz milletimizden aldığımız güç ile bu yıl da yarının huzurlu, güvenli, mutlu ve müreffeh Türkiye'sini meydana getirmek için hukuk devleti ilkesine bağlı kalarak, temel hak ve hürriyetleri kurumsallaştırıp, demokrasimizi güçlendirerek bütün gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutlar, 2020 yılının ülkemizde ve dünyada hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.

VAN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:01

YATSI 18:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.