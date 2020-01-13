Kayıp kız çocuğunu zabıta ekibi buldu

Öldürülen Furkan ile de dini nikahlı çıktı!

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Van’ın Başkale ilçesinde babasının yanındayken bir anlık dalgınlık sonucu kaybolan küçük kızı zabıta ekipleri buldu.

Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi’nde yaşayan bir şahıs, kızı ile birlikte ilçe merkezinde alışverişe çıktı. Alışveriş sırasında babasının bir anlık dalgınlığı sonucu minik kız kayboldu. Küçük çocuk, zabıta ekipleri tarafından çok geçmeden çarşı merkezi Kadir Saruhan Caddesi’nde bulundu. Küçük kız, kendisine ikram edilen hediyelerin ardından babasına teslim edildi. Başkale ilçesi Albayrak Mahallesi’nde yaşayan kayıp kız çocuğunun ailesi, Başkale Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.

VAN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.