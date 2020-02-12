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Çaldıran-Doğubayazıt ve Van-Başkale yolu kapatıldı

İHA

Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle ÇaldıranDoğubayazıt ve VanBaşkale yolu kapatıldı.

Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle ÇaldıranDoğubayazıt ve VanBaşkale yolu kapatıldı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu ilimizde görüş mesafesi nedeniyle ÇaldıranDoğubayazıt karayolu, VanBaşkale Güzeldere Geçidi, VanGürpınar Kurubaş Geçidi saat 21.00 itibariyle can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu için trafiğe kapatıldı. Vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaları, çıkmaları halinde araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmelerini, yoldaki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyoruz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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