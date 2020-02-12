Çaldıran-Doğubayazıt ve Van-Başkale yolu kapatıldı

Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle ÇaldıranDoğubayazıt ve VanBaşkale yolu kapatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu ilimizde görüş mesafesi nedeniyle ÇaldıranDoğubayazıt karayolu, VanBaşkale Güzeldere Geçidi, VanGürpınar Kurubaş Geçidi saat 21.00 itibariyle can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu için trafiğe kapatıldı. Vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaları, çıkmaları halinde araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmelerini, yoldaki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyoruz" denildi.

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