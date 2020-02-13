AK Parti milletvekilleri: “Geleceğe dönük bir perspektifle sağlık yatırımları önceliğimizdir”

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, beraberlerinde bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sabahattin Çelik ile Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüştü.

Van’da devam eden, projelendirilen ve planlanan sağlık yatırımlarının konuşulduğu toplantıda Sağlık Bakanı Koca’dan destek isteyen AK Parti Van milletvekilleri; bin 500 yatak kapasiteli Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sadece Van genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfusa değil, Hakkâri, Muş, Bitlis ve Ağrı illerinden gelen talebe de cevap verdiğini söylediler. Yaklaşık 2 milyon 500 bin nüfusa hitap eden bir bölge hastanesi olduğunu belirten vekiller; uzman hekim, pratisyen ve yardımcı personel konusunda il ve ilçe hastanelerimizde ihtiyaç duyulan kadrolarla ilgili planlama yapılması ve 91. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasında Van’a öncelik verilmesini istedi. Akademik kadro talebini de tekrar ileten milletvekilleri, mevzuat düzenlemesinden sonra Van’a doktor öğretim görevlisi kadrosu tahsis edilmesini de istedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulaması başlatılan ve dünyada da yaygın kabul gören dijital hastane derecelendirme (HIMSS Emram) standardının Van Eğitim Araştırma Hastanesinde ilk olarak yükseltileceği, kâğıtsız hastane modeline geçiş amacıyla bu noktada sağlık teknolojilerinin sağlık hizmetleri yönetimi bakımından ileri bir aşamayı oluşturduğunu söyleyen vekiller, yine bu anlayışla hazırlanan dijital arşiv projesi için de destek istediler.

Toplantıda, Van Milletvekili Abdulahat Arvas tarafından yakinen takip edilen Erciş Ağız Diş Sağlığı Merkezinin 2020 yatırım programına alınarak 5 Mart 2020 tarihinde ihale edileceği, bölge hastanesi bünyesinde yeni açılacak El Cerrahi Merkezi için medikal cihaz talep edildi. Yoğun bakım ünitesinin büyütülmesi için ilave 27 yataklı bir yeni yoğun bakım projesi teklif edilirken, Van Eğitim Araştırma Hastanesi kampüsünde yeni bir mutfak projesi de Bakan Koca’ya sunulan talepler arasında yerini aldı.

İnşaat çalışmaları devam eden AMATEM, ÇEMATEM ile bu sene tamamlanacak olan Çaldıran ve Saray devlet hastaneleri ile proje çalışmaları devam eden Başkale, Bahçesaray ve Gevaş ilçe devlet hastaneleri de toplantıda görüşüldü.

Bakan Koca’nın başkanlığında yapılan toplantıda Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü de hazır bulundu.

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