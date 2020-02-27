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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (4)

DHA


BAKAN KOCA, SAHRA HASTANESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Burada konuşan Bakan Koca, Van'daki sınır kapısında oluşturulan sahra hastanesinin 60 kişi kapasitesi olduğunu ve 30'dan fazla sağlık görevlisinin burada görev yaptığını anlatarak şunları söyledi:
"Çin'den başlayan ve son dönem özellikle komşu ülkelerimizi etkileyen koronavirüs tehdidi söz konusu olduğunu biliyoruz. Son dönemde İran'da Kum ve Meşet merkezli bu salgının daha yoğunlaştığını biliyoruz. Bu çerçevede sınır bölgesinden içeri geçmek isteyen vatandaşlarımızı özellikle bu dönemde daha sıkı tedbirlerle alıyoruz. Sınırlarımızı öncelikle kapattığımızı biliyorsunuz. Ondan sonraki süreçte de gelmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik nasıl bir tedbir alınması gerektiği ile ilgili ayın 21'inden bu yana uyguladığımız bir takım tedbirler var. Ağrı, Dilucu ve şu an Van'dayız, bundan sonraki durağımız Hakkari olmuş olacak. Bu 4 sınır kapımızda tedbirlerimizi yoğunlaştırıyoruz. İki günden bu yana bu dediğimiz noktalarda sahra hastaneleri oluşturduk, bu sahra hastanelerine gelmek isteyen vatandaşlarımızı Kum ve Meşet öyküsü olanları 14 gün karantinaya almayı ve hastalık bulgusu olanları da hastane ortamında takip etmeyi planladık. Diğer sağlıklı olan herhangi bir sağlık sorunu olmayan vatandaşlarımızı da yine 14 gün gözlem altına almayı sürdürüyoruz."
'14 GÜNLÜK BİR KARANTİNA OLACAĞINI BİLMELERİ GEREKİR'
İran'daki Türk vatandaşlarına da çağrıda bulunan Bakan Koca, "İran'da olan vatandaşlarımız bu süreçte sınırdan gelmek istemeleri durumunda kara yoluyla gelmek isteyenlerin 14 günlük bir karantina, izolasyon döneminin olabileceğini bilmeleri gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Ve bu çerçevede bulundukları bölgede ev veya otel ortamda dışarı mümkün mertebe çıkmamalarını bulunduğu ortamı havalandırmalarını ve maske gerektiğinde kullanıyor olmalarını ve kişisel hijyeni el yıkama dahil olmak üzere toplu ortamlarda olmamak anlamında birtakım tedbirleri almaları gerektiğinin altını çizmek istiyorum" dedi. 
Bugün Ağrı'daki sınır kapısında da incelemelerde bulunduğunu ve alınan tedbirleri yerinde gördüklerini anlatan Bakan Koca, "Şu an 57 kişi sahra hastanelerinde takibi yapılıyor. Bugün şüpheli bulunan, şüpheliden kastım, ateşi olmayan öksürük ve boğaz ağrısı yakınmaları olan Ağrı'da 3 vatandaşımız hastanede tedaviye alınıp, karantinaya başladı. Dilucu bölgesinde ise bu anlamda takip edilen sahra hastanelerimizde 2 kişinin olduğu ve hastanede şüpheli bulduğumuz yine ateşi olmayan öksürük yakınması olan soğuk algınlığı bulgusu olan 2 vatandaşımızın olduğunu söylemek istiyorum" dedi. 
'ÜLKEMİZDE KORONAVİRÜSE RASTLANMADI'
Van'da ise termal kamera dahil olmak üzere her hastanın zaten sağlık kontrollerinden geçirilip, bilgilendirilerek burada işlemlerinin yapıldığını belirten Bakan Koca, burada kurulan sahra hastanesinin 60 kişiyi rahatlıkla alabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Bakan Koca, şöyle konuştu: 
"Hastalık bulgusu olan vatandaşlarımızı da eski askeri hastanemiz bunun için organize edildi, orada takipleri yapılmakta. Şu ana kadar takibi devam eden 3 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın klinik olarak genel durumları iyi ateş bulguları yok. Şu an sınırın dışında aldığımız bilgi 5 kişinin daha ülkeye giriş yapmak istediği. Bununla ilgili de hazırlıklar yapılıyor. Yine bu dediğim yaklaşık çerçevesinde sahra hastanemizde takipleri yapılıyor olacak. Özellikle bu dönemde bakanlığımız bilim kurulunun önerileri aldığı stratejik kararla ve güçlü uzman kadrosuyla şu ana kadar ülkede koronavirüs hastasına rastlanmadı. Bundan sonraki süreçte de bu tedbirlerimizi daha yoğunlaştırarak yine bilim kurulunun önerileri doğrultusunda özellikle sınırlarda yurt dışından içeri girmemesi için bütün imkanları seferber ederek üst düzeyde bu dönemde devreye sokmak istiyoruz. Çabamız bu yönde. Burada daha çok günübirlik girişlerin yapıldığı bir kapı. Kapı kapandığı için girişler olmadığı için gelişler de olmuyor. Şu anda sınırın diğer tarafında bekleyen 5 kişi var. Biz bütün yapılması gereken sağlık kontrollerini yapacağız."
Sahra hastaneleri ile ilgili bilgi de veren Bakan Koca, "Ağrı'da sadece kapıda sağlık personeli olarak çalışan 37 kişi, 32 ambulansımız var. Dilucu´nda 32 kişi, 17 ambulans var. Burada da 30'un üzerinde sağlık personelimiz var. Gelen vatandaşımızdan daha fazla personelimizin olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Acil hekimleri enfeksiyon hastalıkları uzmanların kontrolünde ve uzman acil ekibin devrede olduğu güçlü bir sağlık ekibi var. Habur´da da tedbirlere başladık. Gürcistan için Sarp, Aktaş da hazırlıklar benzer şekilde yapıldı. Elimizden gelen ve bilim kurulunun önerdiği bütün tedbirleri erken dönemde devreye sokma noktasında çaba içindeyiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van / Saray Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2020-02-27 18:07:26

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