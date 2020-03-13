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Öğrenciler memleketlerine gidiyor, dezenfekte çalışmaları sıklaştı

DHA

Öğrenciler memleketlerine gidiyor, dezenfekte çalışmaları sıklaştı


Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)KORONAVİRÜSE karşı alınacak önlemler kapsamında ilkokul, ortaokul ve liseler ile üniversitelerin tatil edilmesinin ardından, yaklaşık 25 bin öğrencisi bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, otobüs terminaline gelerek buradan otobüslerle memleketlerine gitmeye başladı. Yola çıkacak otobüsler ise koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında ilaçlanıyor.
Koronavirüse karşı alınacak önlemler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 16 bakan ve uzmanların katılımıyla yapılan toplantının ardından ilkokul, ortaokul ve liselerin bir hafta tatil olacağı, ardından bir hafta uzaktan eğitim uygulanacağı, üniversitelerinde üç hafta tatil edildiği açıklandı. Tatil kararının hemen ardından öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet arayışına girdi. Yaklaşık 25 bin öğrencisi bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler de Van Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelerek buradan otobüslerle memleketlerine gitmeye başladı.
Özellikle Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi sıcak illere giden öğrenciler, memleketlerinin sıcak olduğunu ve orada daha az tedirgin olacaklarını söyledi. Öğrencilerden Murat Kara, "Okulların tatil olmasının hemen ardından memleketimize gidiyoruz. Bizim oralar sıcak olduğu için biz buralara göre daha iyimseriz" dedi. Öğrencilerden Salih Kutlu ise, dün haber açıklanır açıklanmaz hemen bilet ayarlamaya çalıştıklarını belirterek, "Biletlerimizi internet üzerinden aldık. Fakat buraya gelen bazı öğrenciler geri dönmek zorunda kaldı" dedi.
OTOBÜSLER DEZENFEKTE EDİLİYOR
Yola çıkacak otobüsler ise koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında ilaçlanıyor. Bu dezenfekte işlemi firmalar tarafından yada Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Van'da bir otobüs firması yetkilisi Halit Yıldız ise "Şu an gördüğünüz gibi otobüslerimiz ilaçlandı. Bizler de önlemlerimizi alıyoruz. Zaten ilaçlama yapmadan yolcu da bindiremiyoruz. Herkesin bu konuda içi rahat olsun" dedi.
Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de, şehirlerarası otobüs terminalinde koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Ekipler, otogar içerisinde bulunan yazıhaneler, lavabolar, otobüslerin içi ve otogarda bulunan ticari taksilerde dezenfeksiyon işlemini uyguluyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli Kimya Mühendisi Senem Erol, "Van Büyükşehir Belediyesi olarak otobüslerimizde dezenfektan işleri gerçekleştiriyoruz. Bu virüse karşı önlemlerimizi daha öncesinden almıştık ama okullar tatil edildiğinden dolayı önlemlerimizi artırdık. Uyguladığımız dezenfektanlarda 2 saatlik bir uygulama söz konusu yani bir saatte uygulama yapıp kapılarımızı kapalı tutuyoruz. Daha sonra bir saat havalandırıyoruz. Özellikle yoğun temas olan yerlerde uygulamaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Bu arada Van'daki kurumlar da çeşitli tedbirler almayı sürdürüyor. Bu kapsamda Van Cumhuriyet Başsavcılığı dezenfektasyon işlemi gerçekleştirdi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adliye binasında ve bağlı tüm ceza infaz kurumlarında korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması yapıldı. Binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı adliye binasında mesai saati sonrasında tüm birimlerde ilaçlama yapılırken, bu işlemin her hafta rutin olarak yapılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2020-03-13 14:23:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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