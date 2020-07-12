Van´da sel suları ekili alanlara zarar verdi



Barış KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)-VAN´ın Muradiye İlçesi'ne bağlı Kandahar Mahallesi'nde aniden bastıran yağmur, sele neden oldu. Sağanağın yol açtığı sel, ekili alanlara zarar verdi. Belediye ekipleri ise sel sularının çevreye zarar vermemesi için yoğun bir çalışma başlattı.

Muradiye İlçesi'ne 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kandahar Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında etkili olan sağanak sele neden oldu, dere yataklarını taşmasına neden olan sel, Kandahar Mahallesinde ve çevredeki ekili alanlara büyük zarar verdi. Bazı ahırlara zarar veren sel suları, Muradiye Çaldıran yolunda ise trafiğin aksamasına neden oldu.

Muradiye´den bölgeye gönderilen Belediyeye bağlı iş makinaları sel sularının çevreye zarar vermemesi için yoğun bir çalışma yaparken, Muradiye Çaldıran karayolunda ise kontrollü geçişlere izin verildi.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-07-12 17:12:23



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