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Van'daki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan İnsanlı Keşif Uçağı ile ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışması tamamlandı. Ekipler, uçağın kara kutusu ve parçalarını incelemek üzere olay yerinden aldı. DHA-Flaş Haber Türkiye-Van

2020-07-16 12:55:33



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