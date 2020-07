Başkan Sabırlı’dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

AK Parti Van Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, yayımladığı mesajda, “24 Temmuz 1908, basından sansürün kaldırıldığı gündür. Bu tarihten itibaren gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamış, günümüzde ise artık basın hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur. Toplumsal görevi, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdirle karşılanmaktadır. Basının kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatması, toplumun her kesiminde basına ve basın mensuplarına olan ilgi alaka her daim artmaktadır. Onlar halkımızın sesi ve soluğudurlar. Basın organları dün olduğu gibi bugün de halkımızı doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirerek, demokrasimizin sağlıklı işleyişi açısından en önemli ayaklarından birini oluşturmaktadırlar. Günümüzün gençliğinin tercih edildiği ve özlemle özendikleri hazine mesleklerin başını basın ve değerli basın mensuplarımız olan gazetecilik mesleğidir. Dünyanın her köşesinde haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak adına savaşlara, afetlere, acılara tanık olan, her türlü zorluğa rağmen sorumluluk bilinciyle çalışan basın mensuplarımızın her daim yanındayız. Tüm şartlar altında büyük bir gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, başta Van basını ve değerli mensuplarını canı gönülden tebrik ediyorum, her birine başarılar diliyorum” dedi.

