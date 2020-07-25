"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

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VAN Gölü'nde batan teknedekiler için sürdürülen çalışmalarda, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece, kazanın ardından gölde bulunan ceset sayısı 61'e ulaştı. DHA-Flaş Haber Türkiye-Van

2020-07-25 13:57:35



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