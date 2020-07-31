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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van, Hakkari ve Bitlis'te 47 kişi, kurban keserken yaralandı

DHA

Van, Hakkari ve Bitlis'te 47 kişi, kurban keserken yaralandı


Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN, Hakkari ve Bitlis'te kurban kesimi sırasında kesici alet ve hayvanların darbeleriyle yaralanan 47 kişi, hastanelere kaldırıldı.
Van'da Kurban Bayramı´nın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazının ardından, kurban kesmek için belediyelerin belirlediği kurban kesim alanlarına gitti. Bazı vatandaşlar ise evlerinin bahçesinde ya da arazilerde kurbanlarını kesti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesimi sırasında yine bildik görüntüler yaşandı. Van'da 41 kişi, kesim sırasında yaralandı. Yaralılardan hayvan darbesi alanlar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde tedaviye alınırken, diğer yaralılar ise ayakta yapılan müdahalelerinin ardından evlerine gönderildi.
İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde kurbanlık kesimi sırasında parmaklarından yaralanan Ümit Naz, "Sabah kurbanlık hayvanımızı keserken, elimi yanlışlıkla kestim. Ondan dolayı hastaneye geldim. Hayvan hareket edince babamın elindeki bıçak yanlışlıkla elimi kesti. Ama boğayı kesmeyi başardık, onda bir sıkıntı yok. Hastaneye geldik. Parmağıma dikiş atılıp, pansuman yapıldı. Şimdi de taburcu oldum" dedi.
Öte yandan Hakkari ve Bitlis'te de 3´er kişi kurbanlık keserken yaralandı. Yaralılara hastanelerde ayakta müdahale edildi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2020-07-31 13:35:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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