Milletvekili Gülaçar’dan, Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Gülaçar yayımladığı mesajında, "Kurban; yabancılaşmak yerine yakınlaşmanın, bencillik yerine paylaşmanın, kırmak yerine gönül almanın, üzmek yerine gülümsetmenin, kin yerine dua almanın imkanıdır. Bu imkandan nasiplenmek duasıyla Kurban Bayramımız mübarek olsun” dedi.

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