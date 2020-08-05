Vali Bilmez başkanlığında pandemi toplantısı yapıldı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda korona virüsle ilgili yeni tedbirler masaya yatırıldı. Son dönemde 60 yaş üstü vatandaşlarda hastalığın yoğun olarak görülmeye başlandığına dikkat çekilen toplantıda, kronik hastalığı bulunmayan korona virüs hastalarının tedavilerinin evlerinde süreceği belirtildi.

Normalleşme süreciyle birlikte korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesi sonrası vakaların yeniden artış göstermesi yetkilileri yeni tedbirler alma yönünde harekete geçirdi. Bu kapsamda Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında korona virüs vakalarında Van’daki son durum ve yeni tedbirlerin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Valilikte yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, 112 Daire Başkanı Onur Mahmutoğlu, Filyasyondan Sorumlu Müdür Yardımcısı Hamit Karataş, Halk Sağlığı Müdürü Adem Ergioğuz katıldı.

Vali Bilmez, korona virüsle mücadele tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulanmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, yeni önlemlerin şart olduğunu dile getirdi. Taziye yasaklarına vatandaşların büyük oranda uyduğunu belirten Vali Bilmez, ancak yasakları ihlal edenlerin ve özellikle kadınların kapalı alanlarda taziye için bir araya gelmesinin vaka sayısında artışa neden olduğunu vurguladı. Son günlerde yoğun olarak 60 yaş üstü vatandaşlarda korona virüs görüldüğünü ve yoğun bakım hastalarının yüzde 90’ını da yine 60 yaş üstü hastalardan oluştuğunu ifade eden Vali Bilmez, “Yaşlılarımızı korumamız gerekiyor. Çünkü yaşlı vatandaşlarımız ve kronik hastalığı olanların yoğun bakım tedavi süreci zorlu geçiyor. Diyabet, KOAH, kanser, obezite, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, hiper tansiyon, romatizmal hastalığı bulunan hastaların riski çok fazla. Korona virüs bu hastalıkları tetikliyor ve hastalarımızın ölüm riski artıyor” dedi.

Kronik hastalığı olmayan pozitif vakaların tedavisinin ev ortamında izolasyon bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Bilmez, “Bu hastalarımızı polis, jandarma ve sağlık ekiplerimiz çok sıkı bir şekilde takip edecek. Özellikle izolasyon kurallarına uymayanlara para cezası ve kuralları sürekli ihlal edenlere de adli işlem yapılacak. Evde takip edilen ve zorunlu hallerde dışarı çıkmak isteyenler hastalar da doktorlarından izin alarak çıkabilecek” dedi.

Pandemi ve hijyen kurallarına uyan iş yerlerine de gerekli ödüllendirmelerin yapılacağına vurgu yapan Vali Bilmez, bu iş yerlerine valilik ve sağlık müdürlüğü tarafından yeşil bandrol verilerek, bu iş yerlerinin alışveriş için uygun olduğunun belgelendirilmiş olacağını söyledi. Vali Mehmet Emin Bilmez, özellikle bu dönemde maske, sosyal mesafe kuralı ve hijyenin önemine bir kez daha dikkat çekerek, vatandaşların bu kurallara sıkı sıkıya uymasını istedi.

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