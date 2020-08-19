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Bakan Yardımcısı Dursun, hatıra anıtı önünde anıldı

DHA

Bakan Yardımcısı Dursun, hatıra anıtı önünde anıldı


Barış KUL/ERCİŞ(ERCİŞ(DHA)-VAN´ın Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Bayramlı Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, ölümünün 1'inci yılında düzenlenen törenle anıldı. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Prof. Dr. Dursun'un anısına yapılan hatıra anıtına karanfil bırakıp, dua etti. 
Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle geçen yıl Muş'un Malazgirt ilçesindeki incelemelerinin ardından Bitlis'in Ahlat ilçesine geçen Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Adilcevaz ilçesini ziyaret ettikten sonra Van'ın Erciş ilçesine gitmek için yola çıktı. Ancak sürücüsünün kontrolünü kaybettiği aracın takla atarak savrulduğu kazada, hayatını kaybetti. 
Erciş Kaymakamlığı, kazanın yaşandığı yerde hatıra anıtı yaptırdı. Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun anısına yapılan anıttaki kitabede yer alan metinler ile Dursun'un öz geçmişi kızı Nilay Dursun tarafından yazıldı. Anıt çevresine Prof. Dr. Dursun'un sevdiği ve Osmanlı'yı temsil eden 6 çınar ağacı dikildi.
Acı kazanın üzerinden 1 yıl geçerken, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hatıra anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Anıta karanfil bırakıp, dua eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Türk dünyasının büyük bir akademisyeni, edebiyatçımızı, tarihçimizi, sanatçımızı ve büyük bir devlet adamımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamıza, İslam dünyasının kadim medeniyetlerine başkentlik yapmış Erciş´te, hatırasına saygı duyarak bir anıt yaptırmak istedik. Allah nasip etti, bugün anıt mezarın başdayız. Biz Ercişliler olarak kıymetli hocamızın aziz hatırasını yaşatabilmek için kendi imkanlarımız çerçevesinde bir anıt mezar oluşturduk. Hocamızın hatırasını bu topraklarda yaşatmak istiyoruz. Hocamıza Allah´tan rahmet diliyorum" dedi DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2020-08-19 17:09:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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