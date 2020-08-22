Van'da PKK için ekilen 1,5 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

VAN, (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya finansman sağlamak amacıyla araziye ekilmiş 1 milyon 560 bin 57 kök Hint keneviir ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat üzerine 20 Ağustos günü Gürpınar ilçesi Çepkenli Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi. PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve uyuşturucu ticareti ile bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan operasyonda, araziye ekilmiş 1 milyon 560 bin 57 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kenevirlerin imha edileceği belirtilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN-DHA
2020-08-22 09:34:20
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