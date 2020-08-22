Van'da PKK için ekilen 1,5 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



VAN, (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya finansman sağlamak amacıyla araziye ekilmiş 1 milyon 560 bin 57 kök Hint keneviir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat üzerine 20 Ağustos günü Gürpınar ilçesi Çepkenli Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi. PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve uyuşturucu ticareti ile bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan operasyonda, araziye ekilmiş 1 milyon 560 bin 57 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kenevirlerin imha edileceği belirtilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN-DHA

2020-08-22 09:34:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.