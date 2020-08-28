İpekyolu Belediyesi ‘Spor Akademisi’ açıyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, çocuklara ve gençlere yönelik ‘Spor Akademisi’ni hizmete açıyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, akademiye başvuruların 28 Ağustos Cuma günü başlayarak, 7 Eylül 2020 Pazartesi günü sona ereceği belirtildi. Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından spor akademisinin açılacağı ifade edilen açıklamada, “Akademi bünyesinde profesyonel anlamda spor branşlarıyla ilgili kendi alanında yetkin eğitmenler tarafından eğitimler verilecek. İlk etapta 10 ile 14 yaş aralığındaki çocuklara basketbol ve futbol okulu olarak hizmet verecek olan akademi daha sonra farklı branşlarla da eğitim kapsamını genişletecek. Belediyemiz bünyesinde daha önce farklı spor branşlarında verdiğimiz eğitimlere pandemi koşulları sebebiyle ara vermiştik. Yeni normalleşme olarak adlandırılan bu süreçte çocuklarımızın, gençlerimizin nitelikli bir şekilde sporla ilgilenmeleri ve profesyonel anlamda eğitimler almaları için maske, hijyen ve mesafe kurallarına uyarak Karşıyaka Mahallemizde bulunan spor kompleksini ‘akademi’ olarak hizmete açıyoruz. Akademi kapsamında ilk olarak 1014 yaş aralığındaki genç ve çocuklarımıza basketbol ve futbol branşı ile ilgili temel eğitimler vereceğiz. Daha sonra bu kapsamı genişleterek akademi programımıza farklı branşlar ekleyeceğiz. Akademiye başvurular 28 Ağustos Cuma ile 7 Eylül Pazartesi günü İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Karşıyaka Spor Kompleksine yapılabilecek. Başvuru için gereken evraklar ise 2 adet vesikalık fotoğraf ile kimlik fotokopisi olacak” denildi.

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