Van Gölü'nde Zafer Bayramı kutlamaları



VAN,(DHA) VAN'ın Edremit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında Van Gölü´nde kano ve kürekçiler akrobasi gösterileri yaparken, dalış ekibi tarafından ise gölde devasa Türk bayrağı açıldı.

Merkez Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, Edremit Kent Meydanı´nda gerçekleştirildi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say´ın da katıldığı kutlamalarda, hem Van Gölü´nde hem de gökyüzünde 30 Ağustos kutlandı. Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan kano ve kürekçiler tarafından çeşitli akrobasi gösteriler yapılırken, dalış ekibi tarafından ise gölde devasa Türk bayrağı açıldı. Sürat teknesinin uçurduğu deniz paraşütü ile 30 Ağustos yazılı pankart açılırken, tekneden gökyüzüne fırlatılan havai fişekler ise görsel şölen sundu. Vatandaşların da izlediği gösterilerde su üzerinde yapılan etkinlikler alkış topladı.

`ÖZELLİKLE MAVİ VATAN´A VURGU YAPMAK İSTEDİ´

30 Ağustos Zafer Bayramı´nı pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde kutladıklarını söyleyen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Bugün burada Edremit Sahili´nde belediyemizin ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün organize ettiği, gençlerimizin gösterilerini izledik. Bir anlamda da `Mavi Vatan´a vurgu yapıldı. Bu anlamda başkanımıza ve organizasyonunda görev alan arkadaşları tebrik ediyorum. Rabbimden dileğimiz 30 Ağustos, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin, milletiyle, vatanıyla ve bölünmez bütünlüğümüzün ebediyete kadar yaşamasıdır" dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise, Edremit´in Van Gölü kenarında olması nedeniyle böyle bir etkinlikle 30 Ağustos´u kutladıklarını belirtti. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Başkan Say, "Bugün burada özellikle `Mavi Vatan´ vurgusu yaparak bir çalışma yapalım istedik. Bu anlamda kano kürekçilerimiz, Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki dalış ekibimiz ve paraşütçü arkadaşlarımız güzel gösteriler sundular. Tüm bu görsellerin olduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı´nı farklı kutladık. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Tüm memleketimize yeni zaferler, yeni müjdeler diliyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2020-08-30 14:14:31



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