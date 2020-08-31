Minik öğrencinin ders heyecanı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’da 20202021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla EBATV karşısına geçen minik öğrenci, İstiklal Marşı’nı okuyarak ders başı yaptı.

Kentte ilk ders zili çalarken, öğrenciler ise EBATV karşısına geçerek okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin görüleceği kentte, öğrenciler ders başı yapmanın mutluluğunu yaşadı. Edremit ilçesindeki MemurSen TOKİ’de ikamet eden Mehmet Akif İnan İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Berre İdiz, EBATV’nin karşısına geçerek saatin 09.00 olmasını bekledi. Saatin tamamlanmasıyla TV’de İstiklal Marşı’na eşlik eden Berre İdiz, daha sonra ders başı yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.