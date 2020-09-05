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Çöpe atılan bayraklara sahip çıkan Duman kardeşler, ilk kez uçağa binecek

DHA

Çöpe atılan bayraklara sahip çıkan Duman kardeşler, ilk kez uçağa binecek


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da hurda toplarken çöpte buldukları Türk bayraklarını asarak, gönülleri fetheden Yunus (14) ve Argeş Duman (13) kardeşler, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce kentin kurtuluş törenine davet edildi. Çöpe atılan bayrakları bulduktan sonra birçok yetkili ve kişinin kendilerini arayıp tebrik ettiğini anlatan Argeş, "İyi ki de o bayrağı bulmuşuz. Hayatımızda çok şey değişti. Aydın Büyükşehir Belediyesi bizi kurtuluş törenlerine davet etti. Bu vesileyle ilk kez uçağı binip il dışına çıkacağımız için çok heyecanlıyız" dedi.
Hakkari'nin Geçitli köyünden 3 yıl önce Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Mithat Bey Mahallesi'ne yerleşen güvenlik korucusu Şemsettin ve Seyran Duman çiftinin öğrenci çocukları Yusuf ve Argeş kardeşler, 27 Ağustos akşamı evlerine yakın olan çöp merkezinde kağıt ve pet atıkları toplarken çöp kutusuna atılan Türk bayraklarını gördü. Duman kardeşler, bayrakları çıkarıp öptükten sonra, tel örgülü alana astı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, Twitter'da paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılmasının ardından, büyük ilgi gören Duman kardeşlerle ilgili video, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de dikkatini çekti. İki kardeş, Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince adresleri tespit edilerek, geçen hafta ailece valilik makamına getirildi. Vali Bilmez, çöpe atılan Türk bayrağını bulup, tel örgülü alana asan Argeş, Yunus kardeşleri tebrik edip, altın ve bayrakla ödüllendirdi.
BAYRAĞA SAHİP ÇIKAN İKİ KARDEŞ AYDIN'A DAVET EDİLDİ
Bayrağa sahip çıkan Duman kardeşlere bir takdir de Aydın'dan geldi. Görüntüleri izleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bayrağa sahip çıkan iki kardeşi Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümüne davet etti. Uçak biletleri ve bütün masrafları Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanacak olan Duman kardeşler, anneleri Seyran ile birlikte ilk kez uçağa binmenin heyecanını yaşayacak.
'ÇOCUKLARIMLA GURUR DUYUYORUM'
Anne Seyran Duman, çöpte buldukları bayrakları çıkartarak tel örgülere asan çocukları ile gurur duyduğunu belirterek, "O günden sonra çocuklarımın hayatında çok şey değişti. Birçok kişi bizi arayıp, çocuklarımı tebrik etti. Van Valisi bizi makamında kabul ederek, iki çocuğumu ödüllendirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi de aradı. Beni çocuklarımla birlikte Aydın'a davet ettiler. Uçak biletlerimizi ayırmışlar. Bu pazar günü yola çıkacağız. Çocuklarımın yaptığı iyi bir davranış. Onları tebrik ediyorum . Şu an Aydın'a gitmeye hazırlanıyoruz" dedi.
'İLK KEZ UÇAĞA BİNECEĞİMİZ İÇİN HEYECANLIYIZ'
Çöpteki buldukları Türk bayraklarını asarak gönülleri fetheden Argeş Duman ise, ilk kez Aydın'a davet edildikleri için mutlu olduğunu ifade ederek, "Ben o bayrakları çöpte buldum. İyi ki de bulmuşum. Abimin bana söylemesiyle bayrakları tel örgülere astım. O bayrak hepimizin. Bizi çok sayıda kişi aradı. Van Valisi de bizi makamında kabul edip ödüllendirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi de bizi kurtuluş törenlerine davet etti. İlk kez uçağa bineceğiz. Çok heyecanlıyım. O günden sonra hayatımızda çok şey değişti. O bayrağın çöplere atılmaması lazım.Çünkü o bayrak hepimizin. İyi ki  bulmuşuz" diye konuştu.
Yunus Duman da, çöpe atılan bayrakları bulup astıkları için mutlu olduğunu söyleyerek," Bu hafta sonu Aydın Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak  gideceğiz. İlk kez uçağa binip şehir dışına çıkıyoruz. Çok heyecanlıyım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2020-09-05 08:56:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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