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Van Akdamar Kilisesi'nde 8'inci ayin koronavirüs tedbirleri altında yapılıyor(2)

DHA

Van Akdamar Kilisesi'nde 8'inci ayin koronavirüs tedbirleri altında yapılıyor(2)


KİLİSEDEKİ AYİN 1,5 SAAT SÜRDÜ
Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan, Akdamar Kilisesi'nde yapılan 8'inci ayin, yaklaşık 1,5 saat sürdü. 95 yıl aradan sonra ilk kez 2010 yılında yapılan ayine, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl kısıtlı sayıda kişi katılırken, ziyaretçiler kabul edilmedi. Ayini, 85'inci Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetti. 2005 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi Akdamar Kilisesi, 2007 yılında uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Ardından da yılda bir gün ayin izni verilen kilisede, bu yıl 8'incisi yapılan ayine gelenler, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyudu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ayinin yapıldığı kilise çevresinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.
Ayine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve İstanbul'dan gelen 25 kişilik ekip katıldı.
'DÜNYANIN HUZUR VE GÜVENİ İÇİN DUA ETTİK'
Türkiye Ermeni Patriği Ruhani Meclis Başkanı Baş Rahip Tatul Anuşyan, 2010 yılından beri Van´daki Akdamar Adası´nda kutsal haç kilisesindeki Ayin´i eylül ayının ilk pazarında gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu ayinin önemli olduğunu biz, her seferinde söylüyoruz. Çünkü 1895 yılından 2010 yılına kadar ayin gerçekleştirilmemişti. Devletimizin çabaları ve destekleriyle yenilenmiş olan müze kilise ve ören yeri statüsündeki bu mekanda bütün dünya Ermenileri'nin de canlı olarak seyrettiği ayini gerçekleştiriyoruz. Bu bölgenin en önemli mekanlarından bir tanesi bu ada. Farklı hanedanlıklara, ruhani merkezi olarak cemaate hizmet etmiş, bugün de son derece kucaklayıcı bir yaklaşımla tanrıya yakararak, dünyanın huzur ve barışı için dua ederek, dileklerimizi yerine getiriyoruz. Bu sene bunlara ilave olarak bütün dünyanın sağlığı için de dua edeceğiz. Bildiğiniz gibi bu pandemi sürecinde hem sosyal mesafeye dikkat etmek durumundayız hem de bu ayini gerçekleştirmek durumundayız. İbadetlerin durmaması lazım, ancak toplu ibadet yapamayacağız bu sene. Adada ibadet için toplananlar bulunamayacak. Biz sadece canlı yayınla burada İstanbul´dan gelen kadroyla gerçekleştirilen Kutsal Suyun Ayini´ni ve Patrik Hazretleri'nin riyaset edeceği bu törendeki vaazını bütün dünyaya aktaracağız. Duamız ve ümidimiz o ki önümüzdeki sene yine yoğun bir katılımla bu ayin gerçekleştirilir. Çünkü bu ayinin ruhani anlamının yanında burada insanların da bir şeyleri paylaşarak beraber aynı payda altında, bu coğrafyanın kültür ve paydasının altında birlikteliğin barış ve huzura katkısını da vurguladığını düşünüyorum" dedi.Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Safa ATMACA/VAN,(DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Safa ATMACA
2020-09-06 13:34:43

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