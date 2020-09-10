VASKİ altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) kentte başlattığı altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca kentin kanalizasyon altyapısına yönelik başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda İpekyolu ilçesi Vali Mithatbey Mahallesi Cızlık Sokak ve devamındaki sokaklarda yaşanan sorunların çözülmesi için başlatılan çalışma tamamlandı. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda yürütülen çalışmalarda 120 metre yeni kanalizasyon hattı ve 70 metre deplase işleri yapılarak olası mağduriyetlerin önüne geçildi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren VASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Selim Şahin, kentte yeni yapılaşmaya bağlı olarak altyapı ihtiyaçlarının da arttığına dikkat çekti. Yapılan çalışmaların ileriye dönük olduğunu belirten Selim Şahin, “İlimizin gelişmesi ve yapılaşmanın artması beraberinde yeni altyapı ihtiyaçlarını doğurmaktadır. Bizler de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm ilçelerimizde altyapı yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vali Mithatbey Mahallesi Cızlık ve devamındaki sokaklarda da 15 günlük bir çalışma yürüttük. Bu çalışmalar neticesinde de buradaki sorunları giderdik. Tabi bu çalışmaları yaparken kentimizdeki yeni yapılaşmayı göz önünde bulundurarak planlamalarımızı yapıyoruz. İleriye dönük olarak yaptığımız bu çalışmalar çerçevesinde vatandaşlarımızın uzun zaman sorun yaşamaması için de elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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