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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da özel halk otobüsleri esnafının sorunları masaya yatırıldı

İHA

Van’da özel halk otobüsleri esnafının sorunları masaya yatırıldı

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş’ın da katılım sağladığı toplantıda özel halk otobüsleri esnafının sorunları masaya yatırıldı.
İlk olarak Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmezi ile bir görüşme gerçekleştiren TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, daha sonra Van Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından düzenlenen toplantıda özel halk otobüsü esnafıyla bir araya geldi. Toplantı öncesinde bir açıklamada bulunan TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, fırsat buldukça illeri ziyaret ederek oradaki esnafın sıkıntılarını dinlediğini ifade ederek, doğuda ilk ziyaretini Malatya’ya ikinci ziyaretini ise Van’a yaptığını söyledi. Gittikleri tüm illerde halk otobüsleri esnafının ayrı ayrı sorunları ile karşılaştıklarını dile getiren Soydaş, “Toplu taşıma kanunu çıkarabilmek ve ücretsiz taşımaya çözüm bulabilmek için ciddi bir çalışma yapıyoruz. Türkiye’de ücretsiz hizmet yaptırılan tek sektör, özel halk otobüsleridir. Bununla ilgili çözüm istiyoruz. Çünkü belediyelerde artık kamu kaynağını kullanarak bu toplu taşıma işini sürdüremiyorlar ve bu anlamda peyde pey özelleştiriyorlar. Özel sektöre bu kadar yük bindirip de çaresiz bırakmak ki pandemi dolayısıyla birçok esnafımız iflasın eşiğine geldi. Çözüm üretmek gayretindeyiz. Van’daki sorunlarımızı da valimize ilettik. İnşallah karşılıklı atılacak adımlarla buradaki sorunların yerelde çözüleceğini düşünüyoruz” dedi.
Camia olarak özellikle iki konuyu önemsediklerinin altını çizen Soydaş, “Önemsediğimiz, toplu taşıma kanunu ve ücretsiz taşımaya bir çözüm bulunmasıdır. Bu sektörü ayakta tutacak, kaliteyi arttıracak iki konu. Bu konuda Cumhurbaşkanımız dahil bütün ilgili bakanlarımıza, bakan yardımcılarımıza, siyasi partilerimize gerekli bilgileri verdik. Türkiye’de toplu taşıma, vatandaşın zorunlu ihtiyaçlarından biri olmasına rağmen maalesef toplu taşımaya yönelik bir kanun yok. Her belediye kendine göre bir düzenleme yapıyor ve düzenlemeler yaparken de esnafımızın üzerine ağır yükler bindiriliyor. Belediyelerimizin önceliğinin bize göre vatandaş memnuniyeti olacaksa, esnafın sırtına bu kadar yük bindirilmemesi gerekir. Bu noktada belediyelerin biraz daha fedakarlık yapması lazım. İlk iki hedefimiz önce halk otobüsü sektörünün kanunla alt yapısını sağlamlaştırmak, sonrasında ise ücretsiz taşımaya bir çözüm bulmaktır. İnşallah buradaki halk otobüsleri esnafımız için bundan sonrası iyi olur. Tüm camiamız için de kanun ve ücretsiz taşımaya çözüm bulunduğunda daha kaliteli hizmet; esnafın, belediyelerin, yolcuların mutlu olduğu bir sisteme kavuşur” ifadelerini kullandı.
TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş’ın kendilerini ziyaret etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul ise “Ercan Başkan gibi iki üç başkanımız olsaydı, toplu taşıma sorunu kesinlikle bitecekti. Başkanımız gece gündüz demeden hep sahada, hep esnafın içindedir. Bu anlamda gerek ilimizi ziyaret etmesinden gerekse sıkıntılarımızla hemhal olmasından dolayı başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.
Karşılıklı hediye takdimi ile devam eden program, şoför esnafıyla yapılan toplantı ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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