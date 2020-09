Tuşba Belediyesinden gönülleri ısıtan çorba ikramı

Van’ın Tuşba Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek 5 gün boyunca hastane önünde sıcak çorba dağıtacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü yerleşkesinde bulunan Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde stant kuran Tuşba Belediyesi; hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına ikram etmek üzere 5 gün sürecek bir etkinlikle sıcak çorba dağıtımına başladı. Belediyenin sıcak çorba dağıtımı; gerek il içinden gerekse il dışından gelerek ilçe sınırlarındaki hastanede şifa arayan hasta ve hasta yakınlarıyla sağlık ordusunun kahraman çalışanları tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Sabah erken hastane önüne gelen vatandaşlar, Tuşba Belediyesinin bu güzel etkinliğiyle karşılaşınca memnuniyetlerini dile getirdiler.



“Fedakar sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olacağız”

Özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının insanüstü bir çaba harcadığını dile getiren Başkan Akman, ‘‘Yaşadığımız bu talihsiz salgın sürecinde, her zamankinden daha fazla emek sarf ederek mesai kavramı gözetmeksizin hastalarına canları pahasına hizmet eden fedakar sağlık çalışanlarımızın her zaman yanlarında olacağız” dedi.



“Çorbalarımız hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanıp ikram ediliyor”

Başkan Akman, ikram edilen çorbanın hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanarak ikram edildiğini söyleyerek, “Gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemi olan HACCP standartlarına göre hazırlanıp vatandaşlarımıza servis edilmektedir” diye kaydetti.

Başkan Akman, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde hafta sonuna kadar yaklaşık bin kişiye ulaşmayı planladıklarını belirterek, sıcak çorba etkinliğine tüm hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarını beklediklerini sözlerine ekledi.

