Tuşba Belediyesi ahır ve ağılları şehir dışına çıkarıyor

Van’ın Tuşba Belediyesi, oluşturduğu çevre ve görüntü kirliliğiyle insan sağlığını olumsuz etkileyen ahır ve ağılları ilçe dışına çıkartıyor.

Tuşba Belediyesi, şehirleşme ile birlikte yerleşim birimi içerisinde kalan ahır ve ağılları tek tek yıkarak merkez dışına çıkarıyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in başkanlığında yapılan toplantıda alınan karar gereği, ilçe merkezinde bulunan ahır ve ağılların yıkımına geçen ay başlayan Tuşba Belediyesi ekipleri, bugüne kadar çok sayıda ahır ve ağılın yıkımını gerçekleştirerek yerleşim yeri dışına çıkardı. Abdurrahmangazi, İskele ve Şemsibey mahallelerinde yapılan tebligatın süresi dolduğu halde hayvan barınaklarını boşaltmayan vatandaşları ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçe merkezlerinde bulunan ahır ve ağılların çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkilediğini kaydetti.



“Bu konuda kararlıyız”

Bu tür ortamların özellikle de bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkardığını dile getiren Başkan Akman, “Toplu yaşam alanları ile iç içe yapılan hayvan besiciliği başta kötü kokuya neden olmakta, bununla birlikte hayvansal atıkların etrafa atılmasıyla sinek popülasyonunun artmasına ve zararlı böcek ile kemirgenlerin barınmasını kolaylaştırmaktadır. Bu olumsuz koşullar hayvanlardan insanlara geçmesi muhtemel olan hastalık riskini de artırıyor. Toplum ve çevre sağlığı açısından olumsuz koşullar oluşturan bu etkenleri ortadan kaldırmak için ahır ve ağılların çok hızlı bir şekilde yerleşim alanları dışına çıkarılması konusunda kararlıyız” dedi.



“Sorunu vatandaşlarımızın desteği ile çözeceğiz”

Vatandaşlardan da destek beklediklerini dile getiren Başkan Akman, “Van’ın önemli sorunlarının başında gelen şehir merkezindeki ahırların varlığının sürdürülebilmesi artık mümkün değildir. Bu mesele Van’da yaklaşık 20 yıldır devam ediyor. Ancak bugün Van’ın nüfusu bir milyonu geçti. Artık ahır ve ağılların yerleşim yeri dışına çıkarılmasının zamanı geldi ve geçiyor. Bu sorunu da vatandaşlarımız ile birlikte çözeceğiz. Bugün de bu amaçla vatandaşlarımızı ziyaret ederek istişarelerde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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