Royal Palas Hotel Genel Müdürü Faydalı, Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılmasını istedi

Van’da yaklaşık iki ay önce hizmete açılan Royal Palas Hotel Genel Müdürü Oktay Faydalı, 26 Eylül’de İstanbulTahran uçak seferlerinin başlayacağını hatırlatarak, Kapıköy Sınır Kapısı’nın da açılmasını istediklerini belirtti.

Türkiye ve dünyada ölümlere neden olan korona virüs pandemisi nedeniyle otelin gecikmeli olarak açıldığını dile getiren Royal Palas Oteli Genel Müdürü Oktay Faydalı, normalleşme süreci ile birlikte Van’da hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Hijyen ve temizliğe göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü kısa sürede beklenenin üzerinde misafir ağırladıklarını aktaran Faydalı, “Otelimiz, pandemi sonrası açılmasının etkisiyle doluluk oranımız yüzde 2530 arası seyretmekte olup, büyük çoğunluğunu yerli ve pazarlama sektöründe çalışan misafirler oluşturmaktadır” dedi.

Yurt dışı giriş çıkışlarının kapalı olması nedeniyle yabancı misafir alamadıklarının altını çizen Faydalı, “Özellikle İran ile sınırımız olan Kapıköy Sınır Kapısı’nın kapalı olması, hem Van turizmini hem de esnafını büyük oranda sıkıntıya sokmaktadır. Bunun yanında daha önce can suyu olan kültür turları da acentelerin yeterli düzeyde misafir kapasitesini sağlayamaması nedeniyle iptal olmaktadır. 26 Eylül’de Türk Hava Yolları’nın İstanbulTahran uçuşlarına başlayacağı haberinin ardından en kısa sürede Kapıköy Sınır Kapısı’nın da açılmasını ümit ediyoruz. Bu anlamda yetkililerden konuya hassasiyet göstermelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.