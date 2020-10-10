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Azerbaycan için bağışta bulunan Ercişli İsranur´a bilgisayar sürprizi

DHA

Azerbaycan için bağışta bulunan Ercişli İsranur´a bilgisayar sürprizi


Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan ortaokul öğrencisi İsranur İşleyen (12), Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e mektup yazarak, tablet almak için biriktirdiği kumbarasındaki 36 lirasını posta yoluyla Azerbaycan'a gönderdi. Bunun üzerine Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan iş insanı ve 3 çocuk babası Zahid Nesir, bu duyarlılık karşısında etkilenip, İsranur'u görüntülü arayarak teşekkür etti. Nesir, ayrıca İsranur'a bu davranışından dolayı mektup yazıp, Erciş'teki evine bir dizüstü bilgisayar gönderdi.
Erciş ilçesinde yaşayan Selçuklu Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi İsranur İşleyen, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarının ardından, Azerbaycan'a destek olmak istediğini ailesine açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de bir mektup yazarak, kardeş ülke Azerbaycan'ı çok sevdiğini anlattı. İsranur mektubunda, kumbarasında bulunan 36 TL'yi bağışlamak istediğini belirtti. Tablet almak için biriktirdiği kumbarasındaki bütün parasını Azerbaycan silahlı kuvvetlerine bağışlayan İsranur, mektubun üstüne kalp çizip, üzerine Türkiye ve Azerbaycan yazarak, bir zarfın içinde posta yoluyla İlham Aliyev'e gönderdi.
İŞ İNSANI GÖRÜNTÜLÜ ARADI VE LAPTOP GÖNDERDİ
Bunu üzerine, Azerbaycan´ın başkenti Bakü´de yaşayan iş insanı Zahid Nesir (45), İsranur´un duyarlılığı karşısında çok duygulandı. İsranur´a bir sürpriz yaparak, içinde bir laptop, ay yıldızlı bayrak ile Azerbaycan bayrağı ve duygularını anlatan bir mektup bulunduğu hediye paketini İsranur´un Van'ın Erciş ilçesindeki evine gönderdi. Bakü´de yaşayan iş insanı Nesir, İsranur´u görüntülü de arayarak sürpriz yaptı. Nesir, 36 liranın kendileri için çok kıymetli bir destek olduğunu, iki devlet bir millet olan kardeş ülke Türkiye´den böylesine bir davranış karşısında çok duygulandığını, bunun karşısında küçük bir hediye almak ve teşekkür etmek istediğini ifade etti. İsranur´a sürpriz yaparak, hediyeyi kargodan alan baba Sıddık İşleyen, hediye paketini kızı İsranur´a verdi. 
İsranur, bu sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Zahid Nesir ile görüntülü konuşan İsranur, kumbarasındaki 36 lirasını destek için Azerbaycan ordusuna bağışladığını belirtirken, kendisine Türk-Azerbaycan Bayrağı, mektup ve laptop gönderen Zahid Nesir´e teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2020-10-10 09:13:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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