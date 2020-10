İpekyolu Belediyesi ‘yıldız erkekler futbol ligi’ kuruyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ödüllü ‘yıldız erkekler futbol ligi’ kuruyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün ilçe sınırları içerisinde ‘yıldız erkekler futbol ligi’ kuracağı belirtildi. Açıklamada, “Müsabakaya İpekyolu ilçe sınırlarında ikamet eden 1216 yaşındaki erkekler katılabilecek. Takımlar 8 asil 4 yedek oyuncudan oluşacak. Lig sonunda birinci olan takımdaki her oyuncu çeyrek altınla, ikinci olan takımdaki her oyuncu eşofman takımıyla, üçüncü olan takımdaki her oyuncu da spor ayakkabısıyla ödüllendirilecek. Lige başvurular 15 Ekim 2020 başlayacak, 23 Ekim 2020’de sona erecek. Kura çekimi 30 Ekim 2020’de gerçekleştirilecek. Müsabakalar Karşıyaka Spor Kompleksinde yapılacak. İlk müsabaka ise 31 Ekim 2020 Cumartesi günü oynanacak.

Başvuru detayları için İpekyolu Belediyesi resmi web sitesi http://www.ipekyolu.bel.tr adresini ziyaret edebilirsiniz” denildi.

