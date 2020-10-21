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Van heyetinden Ticaret Bakanı Pekcan’a ziyaret AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas: “Kapıköy’de yeniden sınır ticaret merkezi kurulması, bölgedeki esnaf ve tacirler açısından çok önemlidir”

İHA

Van heyetinden Ticaret Bakanı Pekcan’a ziyaret AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas: “Kapıköy’de yeniden sınır ticaret merkezi kurulması, bölgedeki esnaf ve tacirler açısından çok önemlidir”

– AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas başkanlığındaki Van heyeti, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı ziyaret ederek, doğu ile batıyı birleştiren tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı’nın kontrollü şekilde açılmasını talep etti.
Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın bulunduğu Van heyeti, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüştü. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın başkanlığında gerçekleşen heyetler arası toplantıda, İhracat Genel Müdürü, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı ve Bakan danışmanları da hazır bulundu. Yapılan görüşmede, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılması, esnaf ve tacirlerin sorunları ile Van’ın ticaret hacminin arttırılması gibi başlıca konular konuşuldu.

Kapıköy Gümrük Kapısı’nın kontrollü şekilde açılması talebi
Doğu ile batıyı birleştiren tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı’nın kontrollü şekilde açılması talep edildi. Kapıköy üzerinden gelişen ikili ilişkilerin ve sınır ticaretinin bölge ekonomisini ayakta tuttuğu ifade edilerek; Van Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi, Van Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile turizmciler tarafından da sınır kapısının açılmasının istenildiği belirtildi.

Sınır kapısının önemi
Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Van Milletvekili Arvas, sınır ticaretinin Van’ın sosyo ekonomik yapısını biçimlendiren en önemli faktörler arasında yer aldığını belirterek, “Sınır ticareti, Türkiye’de bölgeler arası kalkınma farklılıklarını gidermek ve sınır komşuları ile ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik uygulanan bir yöntemdir. Bu kapsamda ticarete konu belirlenen ürünler ve kotalar bazen amacına ulaşarak bölgenin gelişmesine katkı sağlamış, bazen de getirilen kısıtlamalarla amacından uzaklaşmıştır. Değişen ekonomik koşullar ve pandemi süreci dikkate alınarak sınır ticaretinde uygulanan kotalar ve firma başına uygulanan ithalat limitleri yeniden değerlendirilmeli ve bölgenin lehine olacak şekilde tekrar güncellenmelidir” dedi.

Van Gümrük Müdürlüğünün ‘ihtisas gümrüğü’ olarak yetkilendirilmesi talebi
İran İslam Cumhuriyeti ile ticaret hacmimizin artması ve ithalat ürünlerinin çeşitlendirilmesinin bölge ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sunacağını da dile getiren Arvas, şöyle devam etti:
“Van Gümrük Müdürlüğünün ihtisas gümrüğü yetkisinin bulunmaması, iki ülke arasındaki ticari faaliyetleri kısıtlamakta ve güçleştirmektedir. Van ili sınırlarından ülkemize giren ürünün kilometrelerce uzaktaki başka illerde tescil ediliyor olması sanayici ve tüccarlarımızı zor durumda bırakmaktadır. Bölgemiz ve ilimizde ticaretin doğru ve hızlı şekilde gelişmesi amacıyla sanayicimizin kendi ihtiyacı için yapacağı ham madde ve yarı mamul ithalatına yönelik Van gümrüğünün ihtisas gümrüğü olarak yetkilendirilmesi önemli olacaktır. Bölgemiz sanayicilerine hitap edecek şekilde özellikle petro kimya türevi hammaddeler ile yarı mamuller, gıda ve hububat, tekstil ve cam gibi ürünler için ihtisas yetkisi verilmesi, ticaret hacmini kuşkusuz arttıracaktır. Bunun yanında ithal edilecek ürünlerin analizi konusunda da Van gümrüğü uhdesinde tam donanımlı bir laboratuvar kurulması, sanayici ve tüccarların işlerini kolaylaştıracak ve dış ticareti teşvik edecektir. İşsizliğin ciddi boyutlarda ulaştığı Van’da; ekonomik, sınai ve ticari faaliyetlerin ivme kazanmasının önemli alternatiflerinden biri sınır komşumuz İran ile olan ticarettir. Van’ın sahip olduğu bu avantajdan daha çok faydalanması gerekiyor. Kapıköy’de yeniden sınır ticaret merkezi kurulması, bölgedeki esnaf ve tacirler açısından çok önemlidir. Sınır ticaret merkezi ile sağlanacak kolaylıklarla dış ticaret altyapısının ve kültürünün yaygınlaştırılması sağlanacaktadır.”

“Bakanımız Ruhsar Pekcan ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik”
Ziyaret ettikleri Bakan Pakcan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Arvas, “Değerli Valimiz, rektörümüz ve Edremit Belediye Başkanımız ile ziyaret ettiğimiz Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Van’da ziyaret ettiğimiz ve dinlediğimiz sanayici, tüccar ve esnafımızın taleplerini ve çözüm önerilerini kendilerine ilettik, desteklerini talep ettik. Bakanımıza ve heyetine ilgi ve alakalarından dolayı Van halkı adına teşekkür ediyorum. Bölgemiz ekonomisi ve istihdamını ilgilendiren konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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