Van TSO ve turizmcilerden Cumhurbaşkanına mektup

Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Turizm Komisyonu, yarın kente gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdiler.

Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan ve “Cumhurbaşkanım Van’ımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz” diye başlayan mektupta, “Sizleri tekrardan Van’da görmek bizler için bir onur ve kıvanç vesilesidir. Cumhurbaşkanım; ilk olarak Çin’de ortaya çıkan ve hızla bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının, son yüzyılda görülen salgın hastalıklar içerisinde her yönüyle en yıkıcı ve en tehlikeli salgın olduğu şimdiden anlaşılmış bulunuyor. Salgının seyri hakkında maalesef isabetli bir tahmin yapmak imkansız gibi gözüküyor. Hepimizin doğal olarak önceliği korona virüs salgınını en az hasarla atlatmak ve bu sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmaktır. Salgından kurtulmak için alınan önlemler doğal olarak ekonomide çarkların yavaşlamasını ve hatta durma noktasına gelmesini de beraberinde getirmiştir. Salgın yakın gelecekte kontrol altına alınsa dahi ekonomide çok ciddi bir tahribat oluşturmuş durumdadır” denildi.

Alınan tedbirler ve tüketici psikolojisi nedeniyle birçok alanda üretimin yüzde 2025 civarlarında düşerken, tüketicilerin harcamalarının da üçte bir oranında azaldığı ifade edilen mektupta, şöyle denildi:

“Giyim, ayakkabı, ev eşyaları ve paket tatil harcamaları tamamen durma noktasına geldi. Tüketiciler ve işletmeler arasında doğrudan temas içeren kuaförlük, turizm acenteliği, restoranlar, oteller ve eğlence hizmetleri gibi faaliyet alanlarında ise keskin düşüşler meydana geldi. Yaklaşık bir yıl önce Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan daha sonra tüm dünyayı etkisi altına korona virüs salgınının ülkemizde ilk kez görüldüğü mart ayından bu yana yaklaşık 8 ay geçmiş ve ülkemiz sizin önderliğinizde başarılı bir şekilde bu süreci yönetmiştir. Korona virüsün ülkemizde yayılmaya başlaması ile birlikte birçok tedbir alınmış ve bu tedbirler neticesinde Van’ı da yakından ilgilendiren İran ile olan hududumuz Kapıköy Sınır Kapısı 23 Şubat 2020 tarihinde kapatılmıştır. İlimiz ekonomisinin en önemli ayağını İranlı turistlerin oluşturduğunu belirtmek durumundayız. İranlı turistlerin ilimize olan yoğun ilgisi nedeni ile birçok kesimin iş alanını İranlı turistler üzerinden yeniden şekillendirdiği ortadadır. Yaklaşık 8 aydır kapalı olan Kapıköy Sınır Kapısı ilimiz ekonomisini durma noktasına getirmiştir. Özellikle otel ve konaklama hizmeti veren işletmeler çok ciddi ekonomik kayıplar yaşamış, belirtilen iş kollarında çalışan binlerce işçi ücretsiz izne çıkarılmış ve birçok aile büyük mağduriyet yaşamıştır. Cumhurbaşkanım; ülkemiz alınan tedbirler neticesinde hemen hemen tüm ülkeler ile olan sınırlarını açmış ve uluslararası seyahatler yeniden başlamıştır. Özellikle yaz döneminde Batı ve Akdeniz illerine olan turist ve ziyaretçi sayısı pandemi öncesi rakamlara yakın seyretmiştir. İlimizin en önemli gelir kaynağı olan Kapıköy Sınır Kapısı yaya geçişine kapatılmış iken, İran’dan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi batı illerine uçak seferleri düzenlenmeye başlanmış ve İranlı turistler herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan seyahatlerini gerçekleştirmişlerdir. Van’da yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümünün, İran ile olan sınır kapısının ivedilikle açılması olduğu kanaatindeyiz. Korona virüs salgının ne zaman biteceği tam kestirilememiş iken, kısıtlamaların aynı şekilde devam etmesi, ilimiz ekonomisinin bitmesi demek olacaktır. İlimiz turizm acenteleri ve otellerinin İran ile sürekli iletişim halinde olduğu ve turizm için ciddi düzeyde taleplerin olduğu belirtilmiştir. Belirtilen bu taleplere istinaden ekonomimizin kısa bir süre içerisinde toparlanacağı kanaati de oluşmuştur. İlimizdeki mevcut otellerin ve konaklama hizmeti sunan birçok işletmenin korona virüse karşı tüm tedbirlerini aldıklarını, aynı zamanda bahsi geçen işletmelerin güvenli turizm sertifikasının olduğunu da belirtmek isteriz. Van halkının ve esnafının sizlerden öncelikli talebi İran ile olan sınır kapısının açılmasıdır. Bu hususun zatı alinizin talimatları ile çözüleceğine olan inancımız tamdır.”

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