MHP Van İl Başkanı Güngöralp mazbatasını aldı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanlığı görevine yeniden seçilen Salih Güngöralp, İpekyolu İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Uçaş'tan mazbatasını aldı.

Bugün seçim kuruluna giderek mazbatasını alan Güngöralp, hafta sonu gerçekleştirdikleri 13. Olağan İl Kongresinin ardından kutlu davaya yeniden hizmet etmek adına mazbatalarını aldıklarını söyledi. Yeni yönetimiyle birlikte 2023 hedefleri için yola çıktıklarını dile getiren Güngöralp, "Cumhur İttifakı anlayışı ile bilge liderimizin siyasi düşüncelerinden asla ayrılmadan hizmet edeceğiz. Durmadan, yılmadan tüm ekibim ve teşkilatlarımızla var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyoruz. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Güngöralp, geçen pazar günü tek listeyle gidilen seçimde göreve yeniden seçilmişti.

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