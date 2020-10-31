Roka'dan 65 TL'lik alışverişe araba

Van'da Roka AVM, her 65 TL'lik alışverişe içerisinde araba ve onlarca hediyenin yer aldığı kampanya başlattı.

Van’da yerel marketlerin önde gelen ismi Roka AVM, içerisinde araba ve çeşitli hediyelerin yer aldığı alışveriş kampanyası başlattı. Kampanyaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Roka AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, “Her zaman halkımızın yoğun teveccühü ile karşılaştık. Halkımız bizden değişik etkinlikler bekliyordu. Biz de bu anlamda böyle bir kampanya başlattık. Halkımız da kampanyaya yoğun ilgi gösteriyor” dedi.

15 Ekim 2020’de başlayan kampanyanın 21 Şubat 2021 tarihine kadar süreceğini dile getiren Avcı, “Kampanyamızda bir araba, 8 çamaşır makinesi, 8 buzdolabı, 8 bulaşık makinesi, 8 fırın, 8 televizyon ve 8 elektrik süpürgemiz yer alacak. Çekilişimiz tamamen dijital ortamda ve Noter huzurunda olacak. Her 65 TL alışveriş yapan müşterilerimiz çekilişimize katılacak. Müşterilerimiz alışveriş yaptıkça şansları da artacak. Ben bu anlamda kampanyanın müşterilerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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