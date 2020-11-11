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Milletvekili Arvas: “500 milyar TL kamu alacağı yeniden yapılandırılıyor”

İHA

Milletvekili Arvas: “500 milyar TL kamu alacağı yeniden yapılandırılıyor”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yapılacak düzenlemelerle kamuya olan 500 milyar TL civarındaki borcun yeniden yapılandırılmasının amaçlandığını ve toplamda 45 milyon kişinin de faydalanacağının öngörüldüğünü söyledi.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmekte olan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi” ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılacak düzenlemelerle kamuya olan 500 milyar TL civarındaki borcun yeniden yapılandırılmasının amaçlandığını ifade eden Arvas, “Borç yapılandırmasında toplamda 45 milyon vatandaşımızın faydalanacağı öngörülmektedir. İstihdam ve vergi konularına ilişkin düzenlemelerle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçları ile son dönemde vatandaşlarımızdan gelen talepler karşılık bulacaktır. Hazırlanan kanun teklifi, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, işçi ve işverenler üzerinde oluşan yükün devlet tarafından paylaşılmasını ve giderilmesini sağlamak, normalleşme sürecinde hareketlenecek ekonomik aktivitenin istihdama dönüşmesini ve istihdamda devamlılığın sürdürebilirliğini desteklemek amacıyla ilave tedbirler düzenlenmiştir. Torba kanunda ayrıca, ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesi, vergi rekabeti, vergide adalet, basitlik, etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde bazı güncellemelerin yapılması öngörülmektedir. Bu çerçevede yapılan düzenlemelerle mükelleflerin gönüllü uyumunu gözeten, vergi güvenliğini güçlendiren, yatırımları ve sermaye piyasasını teşvik eden, idarenin etkin ve hızlı karar almasını sağlayan değişiklikler öngörülmüştür. Genel kurulda görüştüğümüz kanun teklifi ekonomik bir paket olup geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Yapılacak yasal düzenlemeler ile birlikte vergi ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, trafik para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar var. Bunların yanında belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklarda yeniden düzenleniyor. Ülkemiz ekonomisini rahatlatacak ve dolayısıyla piyasaları ve işletmeleri olumlu etkileyecek bu yasal düzenlemelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hükümetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin korona virüs salgını ve etkileri ile mücadelesi kararlılıkla devam edecektir. Milletimizin azmi, feraseti ve hükümetimizin destekleriyle inşallah bu illeti yenecek, yaşadığımız zor günleri aşacağız. Bunun için maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek kendimizi ve çevremizdekileri korumakla mükellefiz” dedi.

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