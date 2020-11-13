İçinde 33 kaçak göçmenin bulunduğu minibüs kaza yaptı (2)



15 KİŞİLİK MİNİBÜSTE 33 KAÇAK GÖÇMEN TAŞINMIŞ

VanErciş kara yolundaki Çakırbey Mahallesi yakınlarında meydana gelen ve 2 kaçak göçmenin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İran üzerinden yasa dışı yollarla sınırı geçen kaçak göçmenler, 04 D 5370 plakalı minibüsle sabah saatlerinde alındı. 15 kişilik minibüse 33 kaçak göçmen bindirildi. B.A.´nın kullandığı minibüs, Van'a 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çakılbey Mahallesi mevkisinde takla atarak kaza yaptı.

YARALILARIN YARDIMINA İLK JANDARMA EKİPLERİ KOŞTU

Kazada, yaralılar sağa sola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, yerde feryat eden yaralıların üzerini battaniyelerle örttü. Daha sonra bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerdeki yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra serum taktı. Jandarma ekipleri, kaçak göçmenlerin serumlarını tutarak başlarında bekledi.

Yaralı göçmenler, olay yerine gelen ambulanslarla Van ve Erciş ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırarak tedaviye alınırken, ölen 2 kişinin cansız bedenleri ise otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.

Bu arada yaralıları Erciş'e götürmek üzere olay yerine gelen Erciş 112 sağlık görevlileri de yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Bu esnada yaralı 1 kaçak göçmenin kan kusması üzerine, bir sağlık görevlisinin yüzü ve maskesi kan içinde kaldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili Van Valiliği de açıklama yaptı. Kazanın Tuşba ilçesi Timar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Çakırbey Mahallesi´nde meydana geldiği belirtilerek, "Sürücülüğünü B.A. isimli şahsın yaptığı 04 D 5370 plakalı minibüs, 07.30 sıralarında kaza yapmıştır. Kazada araç şoförü hafif yaralanırken düzensiz göçmenlerden 2´si hayatını kaybetmiş, 27'si yaralanmıştır. Araç Sürücüsü B.A.´nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi. Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Barış KUL/VAN,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2020-11-13 11:19:56



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