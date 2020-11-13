Başkan Vekili Aslan gençlerle bir araya geldi

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan gençlerle bir araya geldi.

Mahalle, aile ve esnaf buluşmalarını sürdüren Başkan Vekili Sinan Aslan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda bu kez gençlerle kahvaltıda bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Aslan, gençlerle tek tek tanışarak okumak istedikleri üniversiteler ve yapmak istedikleri mesleklerle ilgili sohbet etti. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, gençlerin nitelikli şekilde yetiştirilmesi ve doğru yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, “İnşallah ülkemiz sizin gibi pırıl pırıl gençlerle yükselecek. Hepiniz aileniz, bizler, milletimiz ve devletimiz için çok kıymetlisiniz. Bu toplantılardaki asıl amacım gençlerimizin ne kadar kıymetli olduğunu onlara hissettirebilmektir” dedi.

Buluşmaya, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

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