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Van'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele sürüyor

DHA

Van'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele sürüyor


Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da son bir yılda sürdürülen çalışmalar kapsamında, 248 göçmen kaçakçısı tutuklandı. 192 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
İnsan kaçakçılarının transit geçiş noktası olarak kullandığı Van'da jandarma ve polis ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.  İran sınırının yanı sıra şehir merkezinde veya yol kontrollerinde yakalanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim ediliyor. Son yıllarda güzergah olarak Van Gölü'nü de kullanmaya başlayan kaçak göçmenler bazen umuda çıktıkları yolda hayatını kaybediyor.
Van ve ilçelerinde 18 Eylül 2019 ile 18 Eylül 2020 tarihleri arasında sürdürülen çalışmalar kapsamında, 248 göçmen kaçakçısı tutuklandı, 192 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2020-11-14 12:40:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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