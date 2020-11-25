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Van'da iki yılda ikna edilen 43 terörist teslim oldu

DHA

Van'da iki yılda ikna edilen 43 terörist teslim oldu


Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)VAN'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, terör örgütüne büyük darbe vurulurken,  İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çabaları sonucu, son iki yılda 15'i kadın 43 terörist, PKK'nın dağ kadrosundan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerin, aileleriyle buluşturulurması sırasında duygusal anlar yaşanırken, teröristler, örgüt içinde işkence ve infazların başladığını, teslim olan ve yurt dışına kaçan örgüt mensuplarının sayısında da ciddi bir artış olduğunu söyledi. 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın Kuzeyi'ne gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda  terör örgütü PKK'da çözülmeler yaşanırken, jandarma ekiplerinin terör örgütüne yönelik Van kırsalına yaptıkları operasyonlar da aralıksız devam ediyor. Operasyonlarda ağır darbe yiyen teröristlere ait, barınak, sığınak ve mağalar ise yerlebir ediliyor. Ele geçirilen ağır silahlar, mühimmat ve yüklü miktarda yaşam malzemeleri de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bulundukları yerde ihma ediliyor.
'SON İKİ YILDA 43 TERÖRİST İKNA SONUCU TESLİM OLDU'
Jandarma kırsal alanda teröristlerle mücedele ederken, bir yandan da  dağda olan teröristlerin teslim olmaları için yaptığı ikna çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.  Van İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü üyelerinin aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü ikna çalışmaları kapsamında, 2019'da 7 kadın, 17 erkek, 2020'de ise 8 kadın, 11 erkek  olmak üzere 43 teröristin güvenlik güçlerine teslim olmaları sağlandı.
Yetkililer, bölgede halkın huzur ve güvenini sağlamaya yönelik ailelerin de desteğini alarak yürüttüğü ikna çalışmalarının daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edileceğini bildirdi. Teslim olan teröristler, Van İl Jandarma Komutanlığı'nda  aileleriyle buluşturulması sırasında duygusal anlar da yaşanıyor.
'ÖRGÜT İÇİNDE İŞKENCE VE İNFAZLAR BAŞLADI'
Teröristlerin jandarmada çarpıcı ifadeler verdikleri de belirtildi. Teslim olan teröristlerin ifadesi, örgütün çökme noktasına geldiğini gösterdi. Teröristler, örgüt içinde işkence ve infazların başladığını anlattı. Teröristler, terör örgütünün bölgede yaşayan vatandaşlarla irtibatının kopma noktasına geldiğini, bu durumun örgütün içerisinde moral ve motivasyon olarak çöküntü yaşattığını söylediler.
LİDER KADRO, BAŞARISIZLIĞIN FATURASINI ALT KADROYA KESİYOR
Teröristler, örgüt mensuplarının kendi içinde sorgulama ve hesaplaşmaya başladığı, PKK/KCK terör örgütüne karşı, güvenlik güçleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren örgütün, kendi başarısızlıklarının faturalarını sözde alt kadrolara yüklediklerini anlattı.
TESLİM OLAN TERÖRİSTLER, İŞBİRLİKÇİLERİ DEŞİFRE EDİYOR
Terör örgütünde faliyet yürütürken işbirlikçilerden her türlü yardımı alan örgüt mensuplarının, teslim olduktan sonra, kendilerine yardım ve yataklık edenleri deşifre ettiğini anlatan teröristler, işbiklikçilere yapılan operasyon ve tutuklamalardan dolayı, örgüte yakın olanların bile terör örgütüne güvenlerinin kalmadığını da ifadelerinde dile getiriyorlar.
Güvenlik güçlerinin yaptıkları operasyonlarda örgütün uyuşturucu ticaretine de büyük darbeler vuruluyor. Teslim olan PKK'lıların "PKK/KCK teröristlerin yanı sıra, örgütünün finansmanına da ağır darbeler vuruldu.Bu nedenle de örgütün para trafiği de kesildi. Terör örgütü mensupları, başarısızlıklarını üst kadrolara bildirirken, önceki dönem işbirliği içerisinde olan bazı vatandaşları da ajanlıkla suçluyorlar" dedikleri öğrenildi. 
Yetkililer, yapılan başarılı operasyonlar neticesinde örgütün hedeflediği eylemleri de gerçekleştiremedikleri, eleman ve işbirlikçi temin edemez hale geldiklerini, lojistik kanallarının da tamamen kesildiği, teslim olan ve yakalanan teröristlerin ifadelerinden anlaşıldığını kaydetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-11-25 12:13:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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